Ушел из жизни легендарный автогонщик Ники Лауда

В Австрии в возрасте 70 лет умер автогонщик Ники Лауда. Он выступал в «Формуле-1», причем более чем успешно: трижды становился чемпионом — сперва на Ferrari, а потом на McLaren.

Первый раз Лауда завоевал чемпионство в F1 в 1975 году.

В 1976-м после аварии на трассе он впал в кому, но уже через полтора месяца снова сидел в кресле пилота.

В 1978 году он взял второй чемпионский титул, а в следующем заявил об уходе из спорта.

Однако через три года Ники решил, что вернется в «Формулу», но уже не в итальянскую команду. Став участником McLaren, он в 1984-м еще раз стал чемпионом турнира.

Через год он завершил карьеру и начал отдавать дань другой своей страсти — полетам. Австриец даже основал собственную авиакомпанию.

Он также работал спортивным комментатором на RTL, выступал экспертом по автогонкам.

По инф. rosbalt.ru

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