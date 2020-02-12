Ушел из жизни легенда «Спартака» Валерий Рейнгольд

В Москве на 78-м году жизни скончался чемпион СССР по футболу 1962 года в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд.

Во вторник Валерий Рейнгольд посетил турнир, посвященный дню рождения одного из футболистов «Спартака» прошлых лет. Прямо в манеже «Спартак» академии имени Федора Черенкова ветеран советского футбола почувствовал себя плохо и был госпитализирован с диагнозом инфаркт в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева.

Несмотря на все старания медиков, Рейнгольд умер. Об этом сообщил ТАСС глава комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян. «Да, Валерий Леонидович скончался», — сказал он.

Валерию Рейнгольду 18 февраля исполнилось бы 78 лет. Он выступал в составе «Спартака» с 1960 по 1967 год. В 1962 году завоевал с командой звание чемпиона СССР. По разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, дважды завоевал Кубок СССР. После ухода из стана «красно-белых» выступал за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». За скорость Рейнгольд получил прозвище «Электричка». В последние годы выступал в качестве эксперта в ряде СМИ.

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