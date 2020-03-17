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Ушел из жизни легенда отечественной гематологии и трансплантологии Борис Афанасьев

По инф. Российской газеты   
17 Марта 2020 г.
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В Петербурге в возрасте 72 лет скончался доктор медицинских наук, профессор Борис Афанасьев, директор Института детской гематологии и трансплантологии имени Горбачевой ПСПбГМУ имени Павлова, сообщает Минздрав России.

В Петербурге умер глава Института детской гематологии и трансплантологии

Борис Афанасьев — это настоящая легенда отечественной гематологии и трансплантологии. В 1987 году он возглавил одно из первых в Советском Союзе отделение трансплантации костного мозга, образованное при НМИЦ онкологии имени Петрова. Спустя четыре года в этом учреждении была проведена первая в стране трансплантация костного мозга у ребенка, а через год здесь же ввели метод получения периферических стволовых клеток крови, что открыло новые возможности для трансплантологии.

В 1997 году Борис Афанасьев пришел в клинику трансплантации костного мозга при Первом меде. Десять лет спустя возглавил профильный институт, в создании которого принял самое активное участие. Всего под руководством Бориса Афанасьева в институте проведено свыше двух с половиной тысяч трансплантаций.

Борис Афанасьев был одним из тех, кто создавал Национальный регистр неродственных доноров костного мозга.

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

По инф. rosbalt.ru

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