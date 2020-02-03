ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ушел из жизни известный новосибирский скульптор Арам Григорян
По инф. "Российской газеты"   
03 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

На 63-м году жизни скончался известный новосибирский скульптор, член Российской академии художеств Арам Григорян. Как рассказали в Национально-культурной автономии армян Новосибирской области, время и место прощания с художником пока не известно, не исключено, что он будет похоронен на родине.

Ушел из жизни известный новосибирский скульптор Арам Григорян

  • Арам Григорян во время работы в мастерской. 1993 год. Фото: Зинин Владимир/ ТАСС

Арам Григорян родился 30 июня 1957 года в Ереване, в 1985 году окончил Московский художественный институт и переехал в Новосибирск. Участвовал во многих выставках, в том числе зарубежных. Работы новосибирского скульптора можно увидеть в музеях не только России и Армении, но и Греции, Германии, Чехии, США.

Сам мастер одним из любимых направлений творчества называл портрет и создал, в частности, скульптурные портреты индийского поэта и философа Шри Ауробиндо Гхоша, академика РАХ Эдуарда Дробицкого, голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда.

В Новосибирске установлен созданный Арамом Григоряном памятник архитектору Андрею Крячкову. Кроме того, Арам Григорян - автор памятного знака, символизирующего дружбу армянского и русского народов (он находится в Первомайском сквере Новосибирска).

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 