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Ушел из жизни испанский писатель Карлос Рохас
По инф. "Российской газеты"   
11 Февраля 2020 г.
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Ушел из жизни известный испанский писатель Карлос Рохас. Автору десятков книг и обладателю престижных литературных премий был 91 год, сообщает издание Info Libre.

Ушел из жизни испанский писатель Карлос Рохас

Известность Рохасу принесли исторические романы и художественные биографии известных людей. Среди его героев — последний президент Испанской Республики Мануэль Асанья, основатель Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера, поэт Федерико Гарсия, художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Франсиско Гойя. Кстати, сам Рохас был племянником Густаво Рохаса Пинильи, президента Колумбии с 1953 по 1957 годы.

Карлос Рохас заявил о себе как о писателе в 1957 году, когда было опубликовано его первое произведение «Грязь и надежды». «Последний король на земле» стал его последний изданной книгой, которая вышла в свет в 2016 году. Его романы переведены на многие языка мира, в том числе и на русский.

Карлос Рохас обладатель национальной премии по литературе (за «Аутодафе», 1968 год), премии Планета (за книгу «Асанья», 1973 год) и премии Надаля (за произведение «Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад», в 1979 году).

Рохас родился в Испании, в Барселоне, но с конца 1950-х годов жил в США.

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