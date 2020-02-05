Ушел из жизни испанский художник Хосе Луис Куэрда

В Мадриде умер испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда. Ему было 72 года.

Трагическую новость распространила Академия кинематографических искусств и наук Испании.

Куэрда снял в 1987 году картину «Живой лес», которая через год получила национальную премию «Гойя» как лучший фильм. А в 1988 году он представил публике историческую фантасмагорию — «Рассвет, что немало». Куэрда также выступал продюсером фильмов Алехандро Аменабара «Диссертация», «Открой глаза» и «Другие».

По инф. rosbalt.ru

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