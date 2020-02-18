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Ушел из жизни грузинский режиссер Георгий Шенгелая

По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2020 г.
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Кинорежиссер Георгий Шенгелая, народный артист Грузии, скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает местный телеканал «Имеди».

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

В 1955-1959 годах Шенгелая был актером киностудии «Грузия фильм», а затем стал режиссером. Он снял такие картины, как «Мелодии Верийского квартала» с Софико Чиаурели и Вахтангом Кикабидзе в главных ролях, «Пиросмани», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа» и другие.

По инф. rosbalt.ru

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