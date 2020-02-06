Ушел из жизни голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года

Ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кирк Дуглас. Ему было 103 года. Дугас был последним живущим актером «золотой эры» Голливуда.

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Об уходе отца сообщил в Instagram его сын Майкл Дуглас, который также является известным актером. «Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино», — написал Майкл.

Кирк Дуглас, настоящее имя которого Иззи Данилович, родился 9 декабря 1916 года в Амстердаме, штат Нью-Йорк. Актер, писатель, филантроп, бывший посол доброй воли Госдепартамента США. Обладатель почетного «Оскара» и трех номинаций, обладатель «Золотого глобуса» за роль Винсента Ван Гога в байопике «Жажда жизни».

Кирк Дуглас в фильме «Спартак» Стэнли Кубрика, 1960 год.

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