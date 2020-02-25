Ушел из жизни главный хранитель Петергофа Вадим Знаменов

На 84-м году жизни скончался президент Государственного музея-заповедника «Петергоф»Вадим Знаменов. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Знаменов начал работать в должности главного хранителя музея «Петергофа» в 1965 году, он участвовал в работе по созданию интерьерных экспозиций Большого Петергофского дворца, Екатерининского и Банного корпусов, дворцов «Монплезир» и «Марли», Готической капеллы и дворца «Коттедж» в парке Александрия, Путевого дворца Петра I в Стрельне, Царицына и Ольгина павильонов на островах Колонистского парка.
Он отдал послевоенному восстановлению и развитию петергогфских музеев более 50 лет жизни. «Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания — огромны, его авторитет в музее — непререкаем», — отметили сотрудники музея.
Прощание со Знаменовым состоится 28 февраля, в 12 часов в Большом Петергофском дворце. Его похоронят на Бабигонском кладбище Петергофа.
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