Ушел из жизни Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов. Об этом сообщает сайт правительства Амурской области.

"Юрий Викторович - коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью", - принес свои соболезнования родным и близким ветерана губернатор региона Василий Орлов.

После отставки офицер активно занимался общественной деятельностью. Два созыва он проработал депутатом Законодательного Собрания Приамурья, позже являлся депутатом городской Думы. За заслуги перед столицей региона ему присвоено знание "Почетный гражданин города Благовещенска".

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