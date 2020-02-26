Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

Сообщения СМИ о смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака подтвердил его сын Аля Мубарак.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В своем Twitter Мубарак-младший опубликовал видеоролик с речью о достижениях своего отца, который правил страной с 1981 по 2011 годы.

«Сегодня утром скончался мой отец, президент Мубарак», — написал Аля.

Точное время прощания и место похорон пока не называется, однако, скорее всего, Мубарака предадут земле в Каире рядом с другими членами семьи.

В администрации действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси приняли решение объявить трехдневный траур по всей стране.

«Всеобщий траур объявляется по всему Египту сроком на три дня со среды, 26 февраля», — гласит сообщение администрации в Facebook.

Напомним, Мубарак скончался в возрасте 91 года. Его отстранили от власти в ходе «Арабской весны» после массовых волнений. Экс-президента судили за коррупцию и подавление протестов, однако позже частично оправдали.

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...