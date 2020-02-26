Ушел из жизни экс-президент Египта Хосни Мубарак

В своем Twitter Мубарак-младший опубликовал видеоролик с речью о достижениях своего отца, который правил страной с 1981 по 2011 годы.
«Сегодня утром скончался мой отец, президент Мубарак», — написал Аля.
Точное время прощания и место похорон пока не называется, однако, скорее всего, Мубарака предадут земле в Каире рядом с другими членами семьи.
В администрации действующего президента Абдель Фаттаха ас-Сиси приняли решение объявить трехдневный траур по всей стране.
«Всеобщий траур объявляется по всему Египту сроком на три дня со среды, 26 февраля», — гласит сообщение администрации в Facebook.
Напомним, Мубарак скончался в возрасте 91 года. Его отстранили от власти в ходе «Арабской весны» после массовых волнений. Экс-президента судили за коррупцию и подавление протестов, однако позже частично оправдали.
В преамбулу Конституции РФ сейчас не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. Тем временем социологи сообщают о довольно приличном энтузиазме граждан, готовых придти и отдать свой голос за конституционные новации...
В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
Детям-сиротам, которых, по данным Минпросвещения, сейчас в России более 47 тысяч человек, будет сложнее поступить в высшие учебные заведения, так как квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает 1 января 2021 года. Депутат Госдумы Алексей Кобилев готовит законопроект, в котором предлагает сделать эту льготу для сирот бессрочной.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о том, как не ошибиться в выборе продуктов для масленичного стола. Основные продукты, которые хозяйки закупают к Масленице, – это мука, молоко, сливочное масло, сметана, растительное масло.
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