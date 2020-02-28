Ушел из жизни автор «Сахары» Клайв Касслер

Американский писатель Клайв Касслер ушел из жизни 24 февраля в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.

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Имя Клайва Касслера известно во всем мире. Он автор более 80 книг, которые были изданы общим тиражом более 100 миллионов экземпляров. Его детективные и приключенческие романы переведены на более чем 40 языков.

17 раз подряд он попадал в список бестселлеров The New York Times. Но, пожалуй, одна из самых известных его книг — «Сахара». Этот приключенческий роман был экранизирован в 2005 году режиссером Бреком Айснером. Главные роли в картине исполнили Мэттью Макконахи, Стив Зан и Пенелопа Крус.

Но это была не первая экранизация книг Касслера. В 1980 году был снят фильм по его третьему роману «Поднять Титаник», рассказывающему о советских шпионах, которые ищут компоненты ядерной бомбы на затонувшем судне.

Тема была очень близка писателю: долгие годы он занимался поиском и подъемом затонувших кораблей. Касслер основал Агентство морских и подводных исследований (NUMA: National Underwater Marine Agency), на счету которого более 60 уникальных находок. Писатель был членом «Клуба исследователей» и «Королевского географического общества».

Клай Касслер родился 15 июля 1931 года в штате Иллионойс, но детство и юность провел в Калифорнии. После колледжа служил в составе ВВС США в Корее. Писать он начал в 1965 году, а первый его роман «Средиземноморский пират» был опубликован в 1973 году.

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