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Ушел из жизни авиаконструктор Александр Саркисов
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
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in memorium

Александр Саркисов — выдающийся конструктор и ученый в области авиационного двигателестроения — скончался. Ему было 82 года, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), выразив «глубокое сожаление» кончиной конструктора, передает ТАСС.

sarkisov alexsandr aviakonstruktor

Александр Саркисов родился в 1936 году в Москве. Доктор технических наук.

Под его руководством были созданы двигатели четвертого поколения РД-33 и АЛ-31Ф для истребителей «Микояна» и «Сухого», двигатель для штурмовика Су-25 «Грач».

По инф. rosbalt.ru

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