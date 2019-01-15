Ушел из жизни авиаконструктор Александр Саркисов

Александр Саркисов — выдающийся конструктор и ученый в области авиационного двигателестроения — скончался. Ему было 82 года, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), выразив «глубокое сожаление» кончиной конструктора, передает ТАСС.

Александр Саркисов родился в 1936 году в Москве. Доктор технических наук.

Под его руководством были созданы двигатели четвертого поколения РД-33 и АЛ-31Ф для истребителей «Микояна» и «Сухого», двигатель для штурмовика Су-25 «Грач».

По инф. rosbalt.ru

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