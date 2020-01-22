Ушел из жизни Анатолий Грубич, ветеран Кубанского казачьего хора

Сегодня в Краснодаре провожают в последний путь заслуженного артиста края, ветерана Кубанского государственного казачьего хора Анатолия Ивановича Грубича. Как сообщили в пресс-службе музыкального коллектива, артист ушел из жизни внезапно: 20 января у певца остановилось сердце.

По словам коллег, Анатолий любил хор до самозабвения и посвятил ему всю свою жизнь. Зрители знают его как фактурного казака на правом фланге хора - с красивым, чуть хрипловатым баритоном и окладистой бородой. А для всего артистического состава старейшего национального коллектива России Анатолий Иванович был еще и "отцом родным", который и расписание выезда на гастроли составит, и места в автобусе распределит, и в гостиницу поселит, и на репетицию соберет... И в помощи никогда не откажет.

Родился Анатолий Грубич 22 января 1951 года в Краснодаре. Окончив десятилетку, пошел работать фрезеровщиком на завод "Тензоприбор", откуда был призван в танковые войска на срочную службу. Отслужив, старший сержант снова вернулся на завод, но желание петь побудило-таки рискнуть прийти на прослушивание в Кубанский казачий хор. И с 4 августа 1975 года голос молодого дарования зазвучал в знаменитом коллективе. Только однажды прервал он свой стаж - для учебы в Краснодарском музыкальном училище им. Римского-Корсакова и Ростовской государственной консерватории.

Получив высшее вокальное образование, с 1987 года он уже ни на день не расставался с родным коллективом, знал весь песенный репертуар, когда надо - мог вести концерт, одно время был помощником руководителя. Но самое главное - все эти годы первым приходил на работу и четко организовывал огромный коллектив на выезд или на репетицию. Еще на днях вечером говорил он по телефону о планах с главным администратором, а утром его не стало... Сегодня Анатолию Ивановичу исполнилось бы 69 лет.

"Для всех сотрудников ГБНТУК КК "Кубанский казачий хор" и особенно для артистов - это большая утрата, - пишет официальный сайт Кубанского казачьего хора. - Мы скорбим о своем товарище, наставнике, ведь добросовестно проработав в хоре почти четыре десятилетия, Анатолий Иванович Грубич щедро передавал традиции старшего поколения легендарного Кубанского казачьего хора молодым артистам, продолжающим его славную историю, Светлая ему память!"

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

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