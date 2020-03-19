Ушел из жизни американский актер Стюарт Уитман

Американский актер Стюарт Уитман, звезда 60-80-х годов, скончался в своем доме в Монтесито, Калифорния, на 93-м году жизни.

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Об этом сообщил TMZ. Уитман отошел утром в понедельник, 16 марта, в окружении семьи.

Причина смерти артиста не названа, но со слов давнего друга покойного известно, что Уитман сражался с раком кожи последние годы, в частности — незадолго до смерти по этой причине прибегнув к помощи медиков из-за того, что недуг осложнился.

Сцена из к/ф «Крутой стрелок» (1971). Стюарт Уитман в роли мистера Гриффина.

«Старый Голливуд потерял еще одну из своих настоящих звезд. Стюарт Уитмен был известен своими мощными ролями и исключительным обаянием. Мы гордились его работами в кино, на ТВ, и его номинацией на „Оскар“, но то, что мы действительно запомним, так это его бесконечную любовь к своей семье и друзьям», — цитирует портал сына артиста Джастина.

Стюарт Уитман в фильме «Метка», 1961 год



Стюарт Максвелл Уитман родился 1 февраля 1928 года в Сан-Франциско. После окончания школы служил в Инженерных войсках США. Далее окончил Лос-Анджелесский городской колледж.

Сниматься начал в 1951-м, за карьеру сыграв в без малого двух сотнях фильмов и сериалов. Среди них — «Когда сталкиваются миры» (дебют микроролью), «Человек из Аламо», «Дымок из ствола», «Ночная галерея», «ФБР», «Съеденные заживо», «Демоноид», «Рыцарь дорог», «Остров фантазий», «Команда «А», «Крутой Уокер», «Ааа!!! Настоящие монстры».

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