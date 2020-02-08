Ушел из жизни американский актер и режиссер Джин Рейнольдс

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер, один из создателей культового сериала «Чертова служба в госпитале МЭШ» (M*A*S*H) Джин Рейнольдс скончался в Providence St. Joseph Medical Center в Бербанке, Калифорния, на 97-м году жизни.

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Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на члена семьи усопшего.

Причиной смерти Рейнольдса стала сердечная недостаточность.

Джин Рейнольдс Блюменталь (настоящее имя) родился в 1923 году в Кливленде. Шестикратный обладатель премии «Эмми». Президент Гильдии режиссеров Америки с 1993 по 1997 год.

Помимо «МЭШ» на его счету более восьмидесяти актерских и более шестидесяти режиссерских работ — «Альфред Хичкок представляет», «Разыскивается живым или мертвым», «Шоу Энди Гриффита», «Семейка монстров», «Прикосновение ангела».

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