Ушел из жизни Алексей Кадочников, создатель "русской" системы рукопашного боя

Автор системы самозащиты и рукопашного боя Алексей Кадочников скончался на 84-м году жизни, сообщает РБК со ссылкой на ученика Кадочникова Александра Церюту.

Как уточнил Церюта, Кадочников умер 13 апреля. Информации о дате и месте прощания пока нет.

Во время работы в Краснодарском высшем военном командно-инженерном училище ракетных войск Кадочников разработал собственную методику выживания, включающую систему рукопашного боя и самозащиты. Кадочников — автор 14 книг о рукопашном бое и системе выживания. Минобороны СССР сняло несколько документальных фильмов, посвященных его методике.

Алексей Кадочников награжден орденом Почета, бронзовой медалью ВДНХ, медалью за развитие спорта на Кубани, получил благодарность от президента и Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Polit.ru

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