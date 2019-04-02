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Ушел из жизни Александр Васильев, герой "Улиц разбитых фонарей"
По инф. polit.ru   
02 Апреля 2019 г.
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Актер Александр Васильев умер в Санкт-Петербурге на 61-м году жизни, сообщил «Пятый канал».

Ушел из жизни Александр Васильев, герой "Улиц разбитых фонарей"

Васильев умер после продолжительной болезни, подробности не уточняются.

Прощание с Александром Васильевым состоится на «Ленфильме» 3 апреля в 11.00, отпевание — в 14.00 в церкви Смоленской Иконы Божьей матери, сообщили на сайте киностудии. Актера похоронят на Смоленском кладбище.

«Мы будем помнить его жизнерадостным, внимательным, доброжелательным человеком, талантливым и всегда готовым прийти на помощь. Его оптимизм, энергия, позитивный заряд передавались всем вокруг. Александр был носителем того духа "старого доброго" "Ленфильма", его традиций, обычаев, памяти», — говорится в сообщении.

Наиболее известны работы Александра Васильева в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург».

Polit.ru

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