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Ушел из жизни актер "Современника" Геннадий Фролов
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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Умер народный артист России Геннадий Фролов. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заведующая литературной частью театра «Современник» Евгения Кузнецова.

Ушел из жизни актер "Современника" Геннадий Фролов

«Умер Геннадий Фролов», — уточнила она.

Геннадию Фролову был 81 год. Он окончил Школу-студию МХАТ. С 1961 года служил в московском театре «Современник». В кино запомнился по фильмам «Встреча на переправе», «Осенняя история», «Цезарь и Клеопатра», «Битва за Москву» и другие.

По инф. rosbalt.ru

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