Ушел из жизни актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, сыгравший в «Такси-блюз», а также сериале «Дальнобойщики», скончался на 76-м году жизни в четверг в больнице Волгограда.

Агентство напоминает, что ранее у актера наблюдалось ухудшение самочувствия, Зайченко был госпитализирован в Волгоградскую областную больницу с инфарктом.

По словам его внука Артема Папкина, в ночь на 8 февраля Зайченко срочно госпитализировали в реанимационное отделение Волгоградской областной больницы. Там он несколько дней был под присмотром медиков, и, со слов родственников, состояние актера оценивалось как нормальное.

Однако сегодня, рассказала его внучка Ксения Амирова, состояние ухудшилось. Она уточнила, что у Зайченко был третий инфаркт, с февраля он находился в палате интенсивной терапии. По ее словам, медики предупреждали, если актера забирать домой, то ему будет необходим длительный уход. Родственники уже подготовили квартиру и договорились с сиделкой, и в ближайшие дни Зайченко должен был вернуться домой, однако сегодня утром его не стало.

Пока решение о дате и месте прощания, а также о том, где Зайченко будет похоронен, не принято.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области.

Актер сыграл в таких фильмах, как «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Такси-блюз» и др., а также в сериалах «Дальнобойщики», «Участок».

В 1998 году получил звание «Заслуженный артист РФ».

По инф. rosbalt.ru

In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ