Ушел из жизни актер Нодар Мгалоблишвили, граф Калиостро

В Тбилиси на 88-м году жизни скончался актер Нодар Мгалоблишвили.

СМИ не называют причину смерти заслуженного артиста Грузии, однако грузинское телевидение сообщает, что последние месяцы актер был тяжело болен.

Мгалоблишвили сыграл в фильме «Формула любви» роль графа Калиостро. Он также снимался в десятках советских и грузинских фильмов, а позднее в российских кинофильмах и телесериалах.

По инф. rosbalt.ru

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