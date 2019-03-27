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Ушел из жизни актер Нодар Мгалоблишвили, граф Калиостро
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2019 г.
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В Тбилиси на 88-м году жизни скончался актер Нодар Мгалоблишвили.

Ушел из жизни актер Нодар Мгалоблишвили, граф Калиостро

СМИ не называют причину смерти заслуженного артиста Грузии, однако грузинское телевидение сообщает, что последние месяцы актер был тяжело болен.

Мгалоблишвили сыграл в фильме «Формула любви» роль графа Калиостро. Он также снимался в десятках советских и грузинских фильмов, а позднее в российских кинофильмах и телесериалах.

По инф. rosbalt.ru

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