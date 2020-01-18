Ушедший далеко от совести бизнес-конфликт: ритуальщики похоронили дедушку прямо на дороге

В Екатеринбурге пожилого человека похоронили посреди асфальтированной дороги из-за бизнес-конфликта работников похоронной службы и владельца промбазы.

Как сообщает «Комсомольская правда», производственная база расположена у Широкореченского кладбища, и к ней есть два подъезда — через главный вход кладбища и поворот с улицы Соболева. Через главный вход грузовой транспорт ездить не может, а вторую дорогу «Служба городских кладбищ» уже год регулярно перегораживает, намеренно блокируя подъезд к базе.

Как пояснил изданию собственник участка, на котором расположена база, Кирилл Говорухин, в декабре 2018 года поворот на кладбище перегородили строительными плитами, а затем поставили там бетонный забор. Работа базы остановилась, и владелец участка подал в суд. 13 января этого года суд принял решение о новой землеустроительной экспертизе для организации проезда к базе, а 14 января работники кладбища вырыли на дороге могилу.

По словам Говорухина, с помощью спецтехники работники кладбища раздолбили асфальт и вырыли могилу. «В этой яме они похоронили дедушку 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против», — рассказал бизнесмен. Затем возле ямы появилась табличка с именем бизнесмена.

Городская полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Как правило, к памяти об ушедших в мир иной у людей отношение трепетное. Но здесь в конфликте интересов было задействовано даже... тело покойного. Конечно, за умершего дедушку без родственников некому было заступиться. Но обычно мерилом поступков выступает и собственная совесть. Где же она у тех, кто совершил подобное?

У нас еще есть публикации, созвучные с темой:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ