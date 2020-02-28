Уроженец Тулы показал своим телом известные русские поговорки

Уроженец Тулы в видео BBC показал своим телом известные русские поговорки. Он «сел на шею», «ходил вокруг да около» и т.д. Единственное, чего Алексей не смог сделать - это укусить себя за локоть.

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Как пишет BBC, Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И сейчас он звезда самого знаменитого цирка в мире — Cirque du Soleil. Теперь его называют «самым гибким на планете».

Когда Голобородько показывает свои навыки акробата, создается впечатление, что в его теле нет костей. Но это не только природная склонность и особенность, главное - тренировки и растяжки, которыми туляк начал заниматься в совсем юном возрасте. Чтобы поддерживать такую форму, Алексей тренируется по 5-6 часов в день.

Также Алексей рассказал журналистам, что его слабость — сладости и шоколадки. Он, конечно, ограничивает себя, но в то же время полного запрета на сладкое нет, поэтому иногда можно.

В 2007 году, будучи еще мальчиком, Алексей выступал на российском телешоу «Минута славы».

По инф. rosbalt.ru

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