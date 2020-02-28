Уроженец Тулы показал своим телом известные русские поговорки

Как пишет BBC, Алексей Голобородько с четырех лет мечтал работать в цирке. И сейчас он звезда самого знаменитого цирка в мире — Cirque du Soleil. Теперь его называют «самым гибким на планете».
Когда Голобородько показывает свои навыки акробата, создается впечатление, что в его теле нет костей. Но это не только природная склонность и особенность, главное - тренировки и растяжки, которыми туляк начал заниматься в совсем юном возрасте. Чтобы поддерживать такую форму, Алексей тренируется по 5-6 часов в день.
Также Алексей рассказал журналистам, что его слабость — сладости и шоколадки. Он, конечно, ограничивает себя, но в то же время полного запрета на сладкое нет, поэтому иногда можно.
В 2007 году, будучи еще мальчиком, Алексей выступал на российском телешоу «Минута славы».
В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходная кносъемка была сделана сотрудником компании братьев Люмьер — Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.
Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прервала физкультурная разминка. Видео, на котором чиновники делают зарядку прямо в зале заседания под кавер Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», появилось в соцсетях и областных СМИ. (Что же, не самая плохая инициатива, прямо скажем. Может после зарядки и решения в головы чиновников будут приходить более светлые.- прим. МГ.)
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории.
Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?
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