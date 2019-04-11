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Юрий Соломин стал бессрочным худруком Малого театра
По инф. rosbalt.ru   
11 Апреля 2019 г.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал распоряжение о назначении актера и режиссера Юрия Соломина руководителем Малого театра бессрочно. Действующий — срочный — договор с Соломиным истекает 15 апреля.

Юрий Соломин стал бессрочным худруком Малого театра

Соломин возглавляет этот театр с 1988 года. «Желаю вам еще не один год возглавлять Малый театр, являющийся образцом классического русского драматического искусства», — цитирует обращение Мединского к режиссеру пресс-служба Минкульта.

Юрий Соломин был принят в труппу Малого театра в 1957 — сразу после окончания театрального училища имени Щепкина. С 1980 года он в качестве режиссера начал ставить в этом театре спектакли, включая «Чайку», «Женитьбу», «Ревизора» и др.

По инф. rosbalt.ru

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