Юрий Николаев рассказал правду о своем здоровье

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания. Он поблагодарил за внимание к своему здоровью и заверил, что с ним все хорошо.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что ведущего доставили в медучреждение с травмой головы, полученной вследствие падения в обморок.



"Всем, кто знает меня и помнит меня, огромное спасибо за беспокойство о моем состоянии. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести", - ответил телеведущий на вопрос журналистов.



По словам супруги Юрия Николаева, муж действительно обратился к медикам, но ни о каких обмороках и сотрясениях речи не идет. Телеведущий просто проходит плановую медицинскую проверку.

По инф. «Аргументы недели»

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