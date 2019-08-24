Юрий Лоза раскрыл секрет успешного брака - и поделился им с поклонниками

Российский музыкант Юрий Лоза поделился со своими подписчиками в социальной сети оригинальным подходом к гармоничным семейным отношениям. По его словам, секрет кроется в кулинарных предпочтениях.

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Лоза заявил, что предпочтения в еде не должны быть одинаковыми. Музыкант уверен, что рано или поздно в семейной жизни наступает момент, когда оба хотят одно и то же блюдо, но порция осталась только одна. В такой момент нужно отдать «вожделенный кусок и потом навсегда забыть об этом», чтобы не возникло ссоры.



Лоза пошутил, что секрет его крепкого брака именно в том, что они с женой выбирают разную еду.

По инф. argumenti.ru

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