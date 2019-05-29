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Уральские депутаты вступились за котиков, которым делают «мягкие лапки»
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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Депутаты заксобрания Свердловской области поддержали белгородских коллег и присоединились к их инициативе по запрету калечащей ветеринарной операции «мягкие лапки».

Уральские депутаты вступились за котиков, которым делают «мягкие лапки»

В заседании комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды участвовал кот.

Инициатива запрета делать кошкам операцию по удалению фаланги пальца вместе с когтем пошла от белгородских парламентариев. Эта операция называется онихэктомия. После её проведения животное уже не может царапаться и чесать когти.

«У нас есть время выработать механизм по защите животных. Многие разделяют мнение, что ветеринар не имеет права применять хирургические вмешательства, если они нанесут ущерб», — сказала зампредседателя комитета Елена Трескова.

  • Любителей котов порадует новость о том, что учёные в настоящее время занимаются разработкой первой в мире вакцины от аллергии на кошек. Работы ведут в Первом Московском государственном медицинском университета им. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом. По данным исследований, аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% российских детей. Симптомы могут быть разной степени интенсивности, вплоть да астмы и летальных исходов.

Заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Наталья Гурьева пояснила, что обычно хозяева идут на это, если в семье страдает ребенок и встает выбор — усыпить или сделать «мягкую лапку». Но такие случаи крайне редки, сообщает 66.ru.

Кота на заседание принес депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. «Я хотел показать, что кот может быть с когтями и социализирован. Если хозяин редиска, то и кот невоспитан», — пояснил E1.RU свою акцию Вегнер.

«Охрана не сопротивлялась. Но вполне предполагаю, что могут их пожурить. Но тогда вмешаюсь и защищу», — пообещал Вячеслав Вегнер.

«Показатель общества — отношение к старикам и к животным. Если будем нормально относиться к животным, то будем принимать нормальные законы. Ветеринары должны нести ответственность за такие операции», — подчеркнул он.

Относиться к животным следует как к братьям нашим меньшим — это, казалось бы, прописная истина. Но, к сожалению, в последние годы ей следуют всё меньше. Хозяева не думают об интересах животных, а преследуют только свои собственные. Для нас, людей старшего поколения, это дико и непонятно, но факты остаются фактами.

По инф. rosbalt.ru

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