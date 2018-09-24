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Уралец получил квитанцию за ЖКУ на 5,7 млн рублей

Татьяна Воробьева, "Российская газета"   
24 Сентября 2018 г.
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Житель Екатеринбурга получил многомиллионный счет за коммунальные услуги и обратился за помощью в полицию, пишет "Российская газета".

Уралец получил квитанцию за ЖКУ на 5,7 млн рублей

"Гражданин подал заявление, оно зарегистрировано, - подтвердил сотрудник пресс-службы городского управления МВД. - Сотрудники полиции проверят, есть ли в данной ситуации признаки правонарушения, попадающего под статью уголовного или административного кодекса, после чего будет принято процессуальное решение".

По словам мужчины, ему пришел счет за август на сумму 5,7 миллиона рублей.

Если нарушение законодательства подтвердится, то начнется расследование. Если же нет, то мужчина в гражданском порядке сможет обратиться в суд с претензиями к управляющей компании.

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