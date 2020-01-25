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Упасть с девятого этажа и выжить — так бывает? Да, если под окнами сугроб

По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2020 г.
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Жительница города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа упала из окна девятого этажа, после чего встала и пошла в сторону. (Совершенно невиданный случай, и возможно такое волшебство только благодаря глубокому снегу. Если бы женщина выпала из окна в бесснежной Москве, то все закончилось бы трагически... прим. МГ.)

Упасть с девятого этажа и выжить — так бывает? Да, если под окнами сугроб

Как сообщает телеканал «Югория», женщина упала с высоты в сугроб, снег раскидывает в разные стороны. Через несколько секунд она встает и уходит. Как пишет Югория, она попросила соседей вызвать скорую.

Сейчас девушка находится в реанимации Нижневартовской окружной больницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Следственный комитет начал проверку.

По инф. rosbalt.ru

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