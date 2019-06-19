Уничтожение еды в России мечтают запретить законом

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) призвал правительство РФ на законодательном уровне запретить уничтожение пригодной в пищу еды, а также передачу продуктов с истекающим сроком годности (так называемой «просрочки» — прим. МГ) на благотворительные цели. Неужели кто-то во власти способен прислушаться к такой простой и здравой идее?

Рекомендации, касающиеся «мусорной реформы» и нацпроекта «Экология» размещены на сайте СПЧ.

Заметим, что СПЧ — это одна из наиболее здравомыслящих структур в системе власти, возглавляемая известным правозащитником Михаилом Федотовым. Там, несмотря на эпитет "президентский", часто говорят властям неприятные и резкие вещи. Например, в нашумевшей истории с журналистом Иваном Голуновым, которому "менты" откровенно подбросили наркотики, СПЧ сразу возмутился откровенной фальсификацией уголовного дела.

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Правозащитники пишут, что передача «просрочки» на благотворительность поможет предотвратить образование большого количества пищевых отходов, для хранения которых в стране уже не хватает полигонов. Также СПЧ предложил включить в Налоговый кодекс норму об освобождении от НДС операций по безвозмездной передаче «просрочки» на благотворительность. Соответствующие изменения предложено внести и в федеральные законы о благотворительности и волонтерстве и о некоммерческих организациях.

Как отмечают эксперты-экологи, в России каждый год около 700 тыс. тонн еды в супермаркетах не раскупаются — это примерно 5% всех пищевых отходов. Продукты отвозят на свалки, где в результате образуется опасный для здоровья и экологической обстановки свалочный газ. Нынешняя же налоговая система выстроена так, что бизнесу выгоднее выкинуть нераскупленную еду или «просрочку», чем безвозмездно отдать ее на благотворительные цели.

Напомним, в марте в Екатеринбурге произошла резонансная история: наказали владельца магазина, который начал бесплатно раздавать списанные продукты с истекающим сроком годности. (Правда, он не отчаялся и решил бесплатно кормить людей в своих ресторанах — прим. МГ.) .

Отметим, что около недели назад «Перекресток» объявил, что выпускает специальную карту покупателя, по которой можно будет покупать продукты в долг. В соцсетях новация вызвала горькую иронию и шутки про «еду в долг», «просрочку в рассрочку», «доширак в кредит», «мороженое в лизинг» и тому подобное.

Добавим, что, по данным последних опросов, проводимых разными социологическими службами. большинство россиян признаются, что все время экономят на повседневных расходах. Значительная часть опрошенных говорит, что денег хватает только на «еду и коммуналку». Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что большинство бедных семей в России — это семьи с детьми и многодетные семьи.

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В Екатеринбурге составили карту помоек, куда выбрасывают просроченные продукты из магазинов и торговых сетей города.

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По инф. rosbalt.ru

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