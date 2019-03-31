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"Умные счетчики газа" отменяются? Вроде бы... Подождем конкретики!
По инф. rosbalt.ru   
31 Марта 2019 г.
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Чиновники признали непродуктивной инициативу обязательной установки в квартирах газовых «интеллектуальных» приборов учета.

Чиновники признали непродуктивной инициативу обязательной установки в квартирах газовых «интеллектуальных» приборов учета.

По словам зампреда главы правительства России Дмитрия Козака, такая «обязаловка» слишком бы ударила по карману россиян. «Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа», — сказал он в телеэфире.

Ранее сообщалось, что обязательную установку «умных счетчиков» оценили в 130 млрд руб.

По инф. rosbalt.ru

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