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Умерший в 89 лет «пионер оплодотворения» оказался отцом 49 детей
По инф. rosbalt.ru   
15 Апреля 2019 г.
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Покойного нидерландского медика Яна Карбаата, создавшего клинику для помощи желающим забеременеть, признали отцом 49 детей. Для этого была проведена генетическая экспертиза.

Умерший в 89 лет «пионер оплодотворения» оказался отцом 49 детей

Голландец называл себя «пионером в области оплодотворения». Расследование уголовного дела относительно Карбаата тянулось с 2017 года, в тот же год 89-летний медик скончался. При этом его клиника лишилась лицензии еще в 2009 году.

Перед смертью он не стал скрывать, что вводил свою сперму пациенткам, информирует BBC News.

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По инф. rosbalt.ru

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