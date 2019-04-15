Умерший в 89 лет «пионер оплодотворения» оказался отцом 49 детей

Покойного нидерландского медика Яна Карбаата, создавшего клинику для помощи желающим забеременеть, признали отцом 49 детей. Для этого была проведена генетическая экспертиза.

Голландец называл себя «пионером в области оплодотворения». Расследование уголовного дела относительно Карбаата тянулось с 2017 года, в тот же год 89-летний медик скончался. При этом его клиника лишилась лицензии еще в 2009 году.

Перед смертью он не стал скрывать, что вводил свою сперму пациенткам, информирует BBC News.

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По инф. rosbalt.ru

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