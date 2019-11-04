Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии в городе Женолье в возрасте 80 лет скончалась франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре.

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«Мари Лафоре скончалась в субботу, 2 ноября, в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом», - приводит агентство слова пресс-атташе дочери певицы Доминика Сегала.

Также написал об этом один из поклонников певицы на посвященной ей странице в Facebook. «Сегодня Мария нас покинула, будем скучать по ней», - пишет он.

Майтена Мари Брижитт Думенак, известная поклонникам под именем Мари Лафоре, родилась в 1939 году на юго-западе Франции в городе Сулак-сюр-Мер. Впервые она выступила на большой сцене в 19 лет в конкурсе «Рождение звезды» на одном из французских телеканалов. К 23 годам приобрела популярность на эстраде. В 1978 году переехала в Швейцарию и получила швейцарское гражданство.

В России большую популярность получили такие песни Лафоре, как Manchester et Liverpool («Манчестер и Ливерпуль»), Mon amour, mon ami («Моя любовь, мой друг»), La tendress («Нежность») и другие. Также Лафоре сыграла во многих фильмах и сериалах, среди которых «На ярком солнце» (1960), «Авантюристы» (1984), сериал «Спрут – 3» (1987). Коллегами по съемочной площадке актрисы, в том числе, были Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо.

Polit.ru

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