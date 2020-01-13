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Умереть, напоровшись на собственные лыжи. Бывает, оказывается...
По инф. rosbalt.ru   
13 Января 2020 г.
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Лыжник получил смертельную травму на курорте Шерегеш в Кемеровской области. Трагедия произошла на горе Зеленой.

Сибиряк умер, напоровшись на собственную лыжу

Житель Новосибирской области сильно разогнался, после поворота упал и наткнулся на собственную лыжу, сообщили местные власти. Инцидент произошел на крутом участке горнолыжной трассы Мустаг.

– У развилки он вначале хотел в одну сторону поехать, потом принял другое решение и повернул, упал и наткнулся на собственную лыжу, – цитирует РИА "Новости" источник в пресс-службе Таштагольского района.

В результате падения мужчина, приехавший в Шерегеш из Новосибирской области, получил тяжелые травмы, потерял много крови. Его экстренно прооперировали в таштагольской городской больнице, но спасти жизнь сибиряку не удалось.

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По инф. rosbalt.ru

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