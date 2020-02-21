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Умер программист, придумавший самые известные сочетания клавиш

По инф. rosbalt.ru   
21 Февраля 2020 г.
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Программист Ларри Теслер, который придумал функции «вырезать», «копировать» и «вставить», умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил официальный Twitter-аккаунт компании Xerox.

Отец «копипаста» умер в 74 года

Теслер является создателем знакомых всем комбинаций CTRL+C и CTRL+V.

Он родился в Бронксе, Нью-Йорк, в 1945 году, учился в Стэнфордском университете в Калифорнии. Его специализацией была разработка пользовательского интерфейса. Теслер работал в компании Xerox. В 1980 году его переманил в Apple Стив Джобс, выпустив первые персональные компьютеры с функциями Теслера. После ухода из Apple Теслер работал в компаниях Stagecast, Amazon, Yahoo и 23andMe.

По инф. rosbalt.ru

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