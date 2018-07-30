Умер писатель Владимир Войнович

В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский писатель, поэт и драматург Владимир Войнович. "Сердечный приступ, скорая не успела....", - написала в Facebook знакомая прозаика Юлия Пессина. Информацию подтвердили родственники Владимира Николаевича, пишет "Российская газета".

Владимир Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (сейчас Душанбе). В Москву приехал в августе 56 года. В конце 60-х принимал активное участие в движении за права человека.

В 1974 году Войновича исключили из Союза писателей СССР. Еще спустя шесть лет писателя выслали из СССР, а затем лишили советского гражданства. Вернули только в 1990 году, а до этого времени Войнович жил в ФРГ и США.

Самое известное его произведение - роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Были и другие работы: "Претендент на престол", "Перемещенное лицо", пьеса "Кот домашний средней пушистости", книги "Монументальная пропаганда", "Москва-2042".

А песня "Четырнадцать минут до старта", автором текста которой является Войнович, стала неофициальным гимном советских космонавтов.

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