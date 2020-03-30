Умер основатель института русского языка им. Пушкина Виталий Костомаров

Академик и член президиума Российской академии образования (РАО), доктор филологических наук, профессор, президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, а также член Российской академии естественных наук и Академии словесности Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни.

Всемирно известный филолог ушёл из жизни вечером 26 марта от остановки сердца.

«Он был госпитализирован неделю назад, врачи сделали всё возможное для спасения его жизни», – рассказали в Институте Пушкина.

Виталий Григорьевич Костомаров родился 3 января 1930 года в Москве. Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова (1952) и МГПИИЯ им. М. Тореза (1953), был учеником В.В. Виноградова. В своё время преподавал русский язык в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, возглавлял сектор культуры речи в Институте русского языка РАН, возглавлял Научно-методический центр русского языка при МГУ.

Его научными интересами были стилистика, культура речи, социолингвистика, лексикология. В области общего языкознания и русистики В.Г. Костомаров разрабатывал проблемы культуры речи, функциональной стилистики и истории отечественной филологии. В соавторстве с Е.М. Верещагиным он изучал связи языка и культуры, обосновал особое научное направление — лингвострановедение (книги «Язык и культура», вышедшая шестью изданиями, «Лингвострановедческая теория слова» и другие).

Роль Костомарова в популяризации русского языка в мире трудно преувеличить. Его учебник выдержал почти 30 переизданий и получил Госпремию.

Виталий Григорьевич заложил основы методики преподавания русского языка как иностранного (РКИ), был инициатором создания Института русского языка им. А.С. Пушкина (1973), его директором и первым ректором.

Со временем институт стал главным научным и методическим центром преподавания русского как иностранного: сотни тысяч иностранцев стали приезжать в СССР на учёбу. Он также стоял у истоков возникновения Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и возглавлял МАПРЯЛ в 1990–2003 гг.

В 2001 году Костомаров перешёл на почётную должность президента Института Пушкина. Он продолжал научные исследования, а одной из последних его изданных работ — всего их более 600 — стала брошюра по стилистике русского языка «Стилистика, любовь моей жизни...».

«Ушёл Виталия Григорьевич, а вместе с ним целая эпоха... эпоха формирования системы изучения и продвижения русского языка как иностранного. Государственный человек, величайший учёный, мудрый друг и наставник, – отметила ректор Института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая. – На нас теперь ложится большая ответственность за продолжение его дела. Нам ещё предстоит осознать, кого мы потеряли. Вечная память, дорогой Виталий Григорьевич».

«Он был невероятно обаятельным, душевным и светлым человеком. Русисты всего мира потеряли выдающегося учёного, мудрого наставника и доброго друга. Светлая память!», – отметили в редакции популярного портала «Грамота.ру», сотрудничающего с Институтом Пушкина.

Похоронен Виталий Григорьевич Костомаров будет в понедельник, 30 марта, на Новодевичьем кладбище рядом со своими отцом и женой. Там же в церкви состоится панихида. В связи с эпидемией коронавируса прощание с учёным пройдёт в узком кругу, но «с самыми достойными этого человека почестями».

По инф. stoletie.ru

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