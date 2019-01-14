Умер нацистский преступник, надзиратель концлагеря Яков Палий

В доме престарелых в Германии умер бывший надзиратель нацистского концлагеря украинец Яков Палий. В 2018 году 95-летнего мужчину депортировали из США в Германию.

Предполагалось, что в отношении него будет возбуждено новое уголовное дело после того, как немецкая прокуратура узнала, что Палий работал на нацистов и получил гражданство США обманным путем. В 2003 году власти США отозвали гражданство Палия по решению суда, год спустя произошла депортация.

Палий — выходец из Украины, иммигрировавший в США в 1949 году. В 1957 году он получил американское гражданство, скрыв свое прошлое нациста. В частности, он служил в вооруженной охране нацистского концлагеря Травники в Польше и причастен к массовому убийству 6 тыс. еврейских граждан 3 ноября 1943 года.

По инф. rosbalt.ru

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