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Ульяновск: отравленное растительное масло обнаружено и изъято. 200 литров!
По инф. rosbalt.ru   
20 Августа 2019 г.
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В Ульяновской области из личного пользования изъяты все 200 литров подсолнечного масла, изготовленного пенсионером из отравленных семечек.

Ульяновск: отравленное растительное масло обнаружено и изъято. 200 литров!

Мы уже писали об этой ужасной истории:

Как передает «Интерфакс», чиновники из ульяновского правительства отчитались, что самодельное подсолнечное масло в продажу не поступало. Пенсионер из Теренгульского района из отравленных семечек, приевезенных из Самарской области, изготовил 200 литров масла, и пять литров оставил себе, а десять передал дочери, которая угостила родственников и знакомых.

По информации регионального Минздрава, всего отравились 11 человек. Двое детей, которые употребляли опасное масло, сейчас находятся на обследовании, пока симптомов у них нет. По словам врачей, у всех пострадавших были кровотечения различной локализации.

  • Известно, что похожие симптомы были и у 69 рабочих сельхозпредприятия из Узбекистана, которые приехали на работу в Самарскую область. Один из них умер. В крови пострадавших нашли следы крысиного яда кумарина.
  • Кстати, этот яд фигурирует в другой кошмарной истории этих дней - Страшный «сюрприз» на конфетных прилавках – крысиный яд.

По инф. rosbalt.ru

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