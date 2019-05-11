Юлия Высоцкая - о "правильной" одежде и борьбе с целлюлитом

Известная телеведущая Юлия Высоцкая рассказала, что чувствует себя более раскрепощённой, когда надевает свободную одежду. Также 45-летняя актриса в недавнем интервью затронула достаточно деликатную для многих женщин тему целлюлита и рассказала о способах борьбы с ним.

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К ним относятся не только массаж, но и регулярные занятия спортом, употребление достаточного количества жидкости, а также важна правильная одежда – стоит отказать себе в удовольствии от ношения мини-юбок, приталенной одежды.



Актриса также рассказала, почему появляется целлюлит. По её словам, возникновение этого неприятного для многих женщин явления возможно не только при резком похудении или завершении процесса голодания. Целлюлит обусловлен токсинами, а также его образованию способствуют наследственные факторы, поэтому целлюлит может возникнуть у женщины в любом возрасте вне зависимости от пропорций тела и количества жира. Юлия Высоцкая признаётся, что с целлюлитом можно и нужно бороться.



Нужно отметить, что на фотографиях Юлия чаще всего появляется в «правильной» одежде – джинсах, футболках и пр. Под термином «правильной» одежды телеведущая имеет ввиду ту, которая лучше всего сидит на женщине. Юлия сказала, что ей, например, нравится, когда штаны болтаются свободно, и возникает ощущение худобы – т.е. такая одежда хорошо скрывает недостатки фигуры.



Поклонники телеведущей с ней полностью солидарны и поспешили отблагодарить Юлию комплиментами. Они согласились с тем, что образование целлюлита связано с гормональными особенностями, но это вовсе не значит, что с ним ничего нельзя поделать.

По инф. Replyua.net

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