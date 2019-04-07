Уличное пианино в Петербурге: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00. Берегите меня»

В Петербурге на улице установили пианино. На нем может играть любой желающий. Музыкальный инструмент уже несколько дней стоит на улице Блохина, недалеко от сквера Цоя. От непогоды его закрыли пленкой.

«Я здесь постою какое-то время, мой хозяин заберет меня обратно домой через несколько дней. На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня», — такие надписи приклеены к инструменту.

Кто поставил пианино на улице — неизвестно, но петербуржцам и гостям города понравилась эта идея. Люди останавливаются здесь, чтобы поиграть, и даже устраивают настоящие концерты.

По инф. rosbalt.ru

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