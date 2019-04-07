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Уличное пианино в Петербурге: «На мне можно играть с 9:00 до 21:00. Берегите меня»
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2019 г.
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В Петербурге на улице установили пианино. На нем может играть любой желающий. Музыкальный инструмент уже несколько дней стоит на улице Блохина, недалеко от сквера Цоя. От непогоды его закрыли пленкой.

В Петербурге на улице установили пианино. На нем может играть любой желающий

«Я здесь постою какое-то время, мой хозяин заберет меня обратно домой через несколько дней. На мне можно играть с 9:00 до 21:00 (не играйте ночью). Берегите меня», — такие надписи приклеены к инструменту.

Кто поставил пианино на улице — неизвестно, но петербуржцам и гостям города понравилась эта идея. Люди останавливаются здесь, чтобы поиграть, и даже устраивают настоящие концерты.

По инф. rosbalt.ru

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