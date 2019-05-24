Улан-Удэ: коровы вышли на экскурсию в город

Коровы снова вышли на прогулку на одной из улиц Улан-Удэ. Их фотографии появились в социальных сетях накануне, 23 мая. «Коровки ходят, пастуха не видно», - подписал свои снимки анонимный автор.

Возможно, животные вышли на городскую улицу в поисках пропитания. На снимках видно, что девять коров гуляли по проезжей части оживленной трассы и вдоль трамвайных путей, щипая траву. Нашелся ли их хозяин и какова была дальнейшая судьба коров, неизвестно.

Но это уже не первый подобный случай именно в этом районе города. Так, в 2017 году коровы были замечены сразу два раза за год – в августе и октябре. Очевидцы отмечали, что коровы ухоженные и чипированы. Ранее несколько коров были замечены на улице Смолина в районе Виадука и еще об одной рогатой у Мемориала Победы рассказывали тогда анонимные пользователи интернета.

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«Ехали в такси сегодня в 18 часов 40 минут и столкнулись с неожиданным! Бесхозные коровы в центре города, на дороге, в районе Восточных ворот. И не одна, две, а стадо! Само по себе гуляет в час пик. Хозяева, что ж вы так буренок то одних пускаете, а вдруг ДТП»,- поделился тогда автор снимка.

По инф. Восток-Телеинформа

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