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Украсть из церкви мощи и подарить и другу. Нормально?!
По инф. rosbalt.ru   
03 Февраля 2020 г.
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В Винницкой области Украины мужчина похитил из церкви мощи святого Николая и подарил их другу. (И грустно и смешно читать о подобном. Понятно, что для рецидивиста украсть мощи из храма легче легкого, но принесут ли они какую-то пользу, если заполучены таким образом? - прим. МГ.)

Житель Украины украл мощи из церкви и подарил другу

Найти вора удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, сообщается на сайте Нацполиции по региону. Оказалось, что мощи унес ранее судимый 37-летний местный житель. В пятницу он проник в храм и незаметно вынес реликвию.

Мужчина задержан. Он был ранее приговорен к 14 годам заключения за убийство и в мае 2019 года вышел на свободу. Теперь ему грозит еще один срок до шести лет.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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