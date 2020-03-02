Украинцы теперь смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Короновирус продолжает шагать по планете. Случаи заболевания зарегистрированы в Эквадоре, Катаре, Армении, Чехии и Белоруссии. В отдельных странах Европы, например, в Италии, Франции и Германии, число заболевших продолжает расти в геометрической прогрессии. В Южной Корее отмечены повторные заражения вирусом, вызывающим пневмонию нового типа. Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса.
91-летняя ветеран труда из Челябинска Хадиса Зарипова не может получить положенную ей квартиру который год и ютится у родственников. Перед 75-летием Победы она возлагает все надежды на президента Владимира Путина.
Наши внуки по-разному любят проводить время. Гулять на улице, общаться с друзьями, что-то мастерить, готовить и, конечно же, играть. А как? К примеру, во дворе с друзьями, в «казаки-разбойники», дома в настольные лото, домино и другие многочисленные развлекательные продукты. А кто-то из детей не представляет свой досуг без игровых приставок, с помощью который можно окунуться в захватывающий виртуальный мир и стать там героем боя, пиратского или военного сражения, подводной одиссеи и т.д.
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Наши внуки в большинстве своем хотят быть модными. И поэтому бабушкам и дедушкам стоит знать, что же предлагается среди актуальных тенденций на весну-лето 2020 года. Вдруг любимому ребенку нужно будет сделать подарок или просто так порадовать чем-нибудь новеньким из одежды.
Близится 8 марта – прекрасный повод, чтобы сделать подарок любимой женщине. Не секрет, как трудно угодить взыскательным дамам в этот памятный день, ведь мартовский подарок не должен быть слишком дорогим и пышным, но и размениваться на мелочь тоже не пристало. Пожалуй, идеальным подарком к 8 марта является керамика, но не простая, а самая лучшая – итальянская.
Россия построит пять общеобразовательных русскоязычных школ в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Заключено соответствующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан.
Недавно рабочая группа Госсовета (во главе с Алексеем Дюминым, главой Тульской обл.) подготовила предложения по частичной декриминализации законодательства об экономических преступлениях. Среди них есть и такое: отменить уголовную ответственность за невыплату зарплат.
На юго-востоке Турции археологи нашли недостающие фигурки для древнейшей настольной игры, популярной на Ближнем Востоке и Месопотамии 5 тысяч лет назад. Другая часть игрового набора, 49 фигурок, была обнаружена в 2012 году в ходе раскопок на кургане Башур Хаюк.
Анне Вески сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза ещё в 80-х годах прошлого века. Фанаты почти боготворили любимую певицу, восхищаясь её стремительным творческим взлётом. Но за этими успехами стояла обычная женщина, у которой хватало трудовых сложностей и проблем в личной жизни.
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