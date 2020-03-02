Украинцы теперь смогут попасть в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года гражданам Украины запрещено въезжать на территорию России по внутренним паспортам.

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Для пересечения границы с РФ теперь обязательно нужен заграничный паспорт. При этом при возвращении из РФ на Украину по-прежнему достаточно предъявить внутренний паспорт или свидетельство о рождении.

В декабре в украинском МИД Украины пояснили, что упрощенный режим пересечения границы с РФ будет отменен в связи с «угрозой государственной безопасности».

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По инф. rosbalt.ru

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