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Украинцы и американцы стали одинаково нелюбимы в России
По инф. rosbalt.ru   
21 Марта 2019 г.
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Количество россиян, заявивших о негативном отношении к США и к Украине, полностью совпало — по 56%. При этом 27% опрошенных «Левада-центром» признались, что относятся к США «очень плохо», а 29% — «в основном плохо». Насчет Украины, сообщает «Интерфакс», об очень плохом отношении заявили 25%, и 31% — «в основном плохо». По 34% заявили о позитивном отношении к США и к Украине.

Количество россиян, заявивших о негативном отношении к США и к Украине, полностью совпало — по 56%.

Касательно Европы, симпатии и антипатии распределились примерно поровну: 45% — негативное отношение и 42% — позитивное.

При этом к Белоруссии большинство россиян относятся тепло: 32% — очень хорошо и еще 55% в основном хорошо.

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