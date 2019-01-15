Украинская старушка раскаялась в жестоком убийстве собак. Но будет наказана

Софиевский районный суд Днепропетровской области Украины приговорил 60-летнюю женщину к условному сроку за убийство бездомных собак, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в августе 2018 года пенсионерка поместила уличного пса в полиэтиленовый мешок, а затем по меньшей мере пять раз ударила этим мешком о бетонное покрытие дороги. Свидетелями жестокого преступления стали несколько человек, в том числе дети, которые просили женщину прекратить издевательства. Однако та довела дело до конца, а затем выбросила мешок в мусорную яму. Через несколько дней женщина убила еще одну собаку — на этот раз лопатой.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 299 («Жестокое обращение с животными») Уголовного кодекса Украины, и назначил ей пять лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Женщина полностью признала свою вину.

По инф. rosbalt.ru

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