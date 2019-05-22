Украина: вопрос об условиях "мира с Россией" может быть вынесен на референдум

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривается возможность вынесения вопроса переговорного процесса между Украиной и Россией на всенародный референдум. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Он напомнил, что Зеленский декларировал в своих выступлениях, что «мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум».

По словам Богдана, вопрос о достижении мирных договоренностей с Москвой должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем украинским народом.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что его первой задачей на посту президента будет прекращение огня в Донбассе, и первым шагом в решении данного вопроса будет возвращение военнопленных. По словам Зеленского, он готов к диалогу с Россией, если та продемонстрирует готовность к деэскалации конфликта в Донбассе. Одним из возможных проявлений готовности Москвы к деэскалации президент Украины назвал взаимный обмен пленными по формуле «всех на всех».

Между тем президент России Владимир Путин не стал поздравлять Зеленского со вступлением в должность. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не увидели «новаций» в риторике нового президента Украины. При этом, добавил он, Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины и нормализации отношений Москвы и Киева.

Между тем накануне Владимир Зеленский призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. А вот еще новости по сложной украинской теме:

Ну, и еще: а как вы думаете, какие оценки и желания выскажет "братский украинский народ" по поводу взаимоотношений с Москвой - если такой референдум в действительности состоится?

По инф. rosbalt.ru

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