Украина: считается, что поезд "Киев — Москва" умрет "естественным путем"

Поезда из Киева и Львова в Москву будут отменены уже через несколько лет. С таким заявлением, как сообщает УНН, выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, данное направление «умирает само по себе». Так, в 2018 году впервые пассажиропоток в направлении Евросоюза оказался больше, чем в восточном направлении.

Омелян уточнил, что падение рынка пассажирских перевозок железной дорогой ежегодно составляет 15-20% и что этот тренд сохраняется.

«Мы пошли естественным эволюционным путем. Я думаю, еще несколько лет и мы закроем этот поезд», — пояснил он. По мнению министра, все больше граждан Украины понимают, что в Европе можно зарабатывать намного больше и работать при этом в лучших условиях, чем в России.

Добавим, что предложение ведомства о приостановлении пассажирского железнодорожного сообщения было высказано в качестве ответной меры на действия РФ в Азовском море.

С октября 2015 года между странами отсутствует прямое авиасообщение. Оно было прекращено по инициативе украинской стороны.

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