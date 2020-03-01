Украина День Победы «по-советски» отмечать не будет

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Праздновать День Победы 9 маяУкраина не будет. Об этом заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24».
По его словам, Украина, «как и весь европейский континент, через 75 лет готова понять, почему произошла эта трагедия». «Мы готовы друг друга простить», — добавил Пристайко, подчеркнув, что в эту сторону должно развиваться празднование.
Официально на Украине с 2015 года День Победы носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а основные мероприятия приходятся на 8 мая. Украина отмечает победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, в стране действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.
Добавим, в декабре прошлого года посольство Израиля направило письмо украинскому парламенту с протестом против чествования исторических личностей, которые сотрудничали с нацистским режимом. В письме упоминались в том числе Владимир Кубийович, Максим Железный, Василий Львович, Улас Самчук, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышинский, Василий Шумиха, Ярослав Старуха, Андрей Мельник. Чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистами, было подчеркнуто в письме.
Также широкий резонанс в мире получила история Ивана Деменюка — украинца, которого обвинили в том, что он был охранником в нацистских концлагерях и причастен к смерти десятков тысяч евреев. После войны он эмигрировал в США. В конце 1970-х Демьянюк ему официально предъявили обвинения. По данным следствия, он якобы служил надзирателем в нацистском концентрационном лагере Треблинка, и за жестокость его прозвали «Иваном Грозным». Деменюк, как установили следователи, обслуживал газовые камеры и был причастен к убийствам свыше 29 тыс. человек, применяя к узникам садистские пытки. В 2011 году суд Мюнхена приговорил 90-летнего Ивана к пяти годам заключения, однако сторона защиты подала апелляцию. Рассмотрение затянулось, а в 2012 году Деменюк умер. В 2019 году Netflix выпустил документальный сериал «Дьявол по соседству», который был посвящен Деменюку. Его личность, а также действия украинцев в годы Второй мировой войны, в том числе создание УПА (запрещена в РФ), до сих пор продолжают вызывать дискуссии и споры в экспертном сообществе.
...А пока эксперты и политики спорят, простым людям остается горько сожалеть: вот и в оценках собственного прошлого некогда (?) братские народы расходятся все больше и больше. Конечно же, не все население бывшей Украинской ССР разделяет такой взгляд на историю XX века. Но таких людей постепенно будет становиться все больше (ведь подрастает молодежь, впитывающая современные "установки"). Но не стоит забывать и о том, что свою лепту вносят и российская пропаганда и политики, наотрез отказывающиеся признавать хотя бы частичную ответственность сталинского СССР за предвоенный "раздел Европы". Между тем, в середине прошлого столетия в политике - святых вообще не было, так или иначе причины Второй мировой войны затрагивают ответственность всех действовавших на тот момент ведущих держав континента. Собственно, это и имеют в виду европейцы (с примкнувшими к ним украинцами)... Но звучит это все горько и обидно, конечно же.
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