Угрозы поджога, похищение начальства... До чего может довести невыплата зарплаты?

В городе Реж на Среднем Урале рабочий компании «Экопром», которая занимается добычей и переработкой торфа, похитил своего начальника и увез в лес. На такой шаг мужчина решился от отчаяния из-за нерешаемой проблемы с невыплатой зарплаты.

Несколько месяцев назад рабочие этого предприятия пожаловались на нарушение своих прав депутату Госдумы РФ Дмитрию Ионину. В итоге против гендиректора ООО «Экопром» Елены Обухович было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. На тот момент задолженность за июль—ноябрь 2018 года перед 118 работниками составляла 7,2 млн рублей, но после возбуждения дела за июль—сентябрь она была погашена частично — в размере 4,7 млн рублей. Наложен арест на имущество Обухович стоимостью 1 млн 595 тысяч рублей и на 1 млн 400 тысяч рублей, которые были у нее на счетах. Но взыскивать деньги рабочим приходится через суд.

В итоге 23 мая один из рабочих сорвался и вступил с руководством в конфликт. Сначала он отработал сутки, после чего его попросили отработать еще дневную смену, пообещав, что в этот же день выплатят зарплату, но сотрудники ее так и не дождались. Мужчина схватил канистру с бензином и начал обливать трактор с угрозами его поджечь. Начальник производства вырвал у него канистру, завязалась драка, и рабочий скрутил начальника, уложил его на квадроцикл и увез в лес. На резком повороте начальник производства упал с квадроцикла и вернулся обратно. Полицейские задержали рабочего.

Депутат Ионин рассказал, что другие работники просят его написать ходатайство в его защиту с просьбой учитывать безвыходное положение рабочих, оставшихся без средств к существованию и работающих сутками, а также состояние аффекта на почве отсутствия сна, отдыха, еды и денег.

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Заметим, что цинизм и жадность работодателя в данном случае — возмутительны. Довести мужиков до такого отчаяния могут только предельно бездушные люди, не имеющие и следов порядочности! Но, размышляя над подобными ситуациями, не следует увлекаться одними лишь обличениями "ужасов капитализма"... Ведь как-то умудряется мир (по крайней мере, наиболее цивилизованная его часть) жить по законам рынка, обходясь без подобных крайностей! Да, в той же Европе - нередки конфликты работников с предпринимателями, доходящие до забастовок. Но наиболее драматичные эксцессы давно ушли в историю. Почему? Во-первых, развитый рынок предполагает нормальную судебную защиту рабочих, чьи интересы ущемляются (заметим, что пользоваться правовыми инструментами еще надо научиться, для этого нужен опыт "классовых битв"). Во-вторых, во всех отраслях действуют нормальные профсоюзы, которые в России выродились в некую служанку власти и крупного бизнеса. А в-третьих (и это, наверное, главное) - нормальный рынок предполагает конкуренцию работодателей: они просто вынуждены держаться за свою репутацию, чтобы не растерять рабочую силу, которая может запросто перебежать к другому бизнесмену (заметим, что для этого еще нужна культура трудовой мобильности людей). У нас же рынок монополизирован - и во многих маленьких городах и поселках более-менее жизнеспособное предприятие может оказаться единственным "покупателем труда". В таких условиях капиталисты наглеют и быстро теряют человеческий облик (если он у них был, конечно).

По инф. rosbalt.ru

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